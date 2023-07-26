Общество 26 июля 2023, 14:14 Мигрантов предложили выдворять из России за хулиганство Кирилл Кабанов: даже мелкое хулиганство должно служить поводом выдворения из страны

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Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил уменьшить поток мигрантов, а за теми, кто проживает в стране, ужесточить контроль. Тех, кто был замечен в разбоях, необходимо выдворять из России. Об этом написала «Парламентская газета».

Кабанов добавил, что на данный момент 70% мигрантов неподконтрольны государству. По его словам, даже мелкое хулиганство должно служить поводом для выдворения из страны без права возвращения минимум на 20 лет.

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Ранее в МВД сообщили, только за первые шесть месяцев этого года иностранцы совершили в России более 22 тысяч преступлений. Этот показатель на 6,3% выше, чем в 2022 году.