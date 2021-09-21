Единый миграционный центр из подмосковной деревни Путилково перенесут на мощности аналогичного учреждения в московском Сахарове. Об этом со ссылкой на представителей мэрии Москвы сообщила газета «Коммерсант».

Информацию о переезде ЕМЦ из Путилкова на мощности центра в Сахарове, который относится к поселению Вороновское в Новой Москве, изданию подтвердил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. По его словам, миграционный центр в Сахарове строился с расчетом на большой поток мигрантов, поэтому дополнительной нагрузки из-за переезда не будет.

Пропускная способность центра в Сахарове, который, как заявляют московские власти, является самым крупным в России, составляет 7,5 тысячи посетителей в сутки. Переезд планируют завершить до конца 2021 года.

Ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявлял, что в столице наблюдается нехватка около 200 тысяч трудовых мигрантов. Из-за этой ситуации многие застройщики перекупают рабочих друг у друга, что способствует увеличению стоимости услуг мигрантов, писала «Газета.ru».