Сотрудники правоохранительных органов совершили рейд в Федерацию еврейских общин России. В итоге оказалось, что не все люди, находящиеся там, соблюдали российское миграционное законодательство.

Нескольких мигрантов задержали. Как сообщил 360 источник, знакомый с ситуацией, все они — граждане Израиля и США. По уточненным данным, задержанных 11. Источник уточнил, что одним из-задержанных был водитель главного раввина России Бена Лазара. Оказалось, что въезд для него был закрыт еще год назад. Водителя задержали и уведомили под роспись о необходимости покинуть страну в течение двух месяцев

На фото, попавших в распоряжение «360», возле Федерации еврейских общин видна машина полиции. Возле нее — около десятка человек.