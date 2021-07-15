Мигрантов для работы на стройках предложили ввозить в Россию чартерными поездами

Трудовых мигрантов можно ввозить в Россию на чартерных поездах. Это будет намного дешевле, чем на самолетах. Кроме того, за раз можно будет ввезти около тысячи человек.

Об этом сообщил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время своего выступления на совещании по реализации проектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге. Его слова процитировал ТАСС.

«Сегодня формируются, по сути, чартеры РЖД, то есть сразу целый состав [трудовых мигрантов] можно завезти, но это должна быть консолидированная заявка <…> Мы можем с нашего уровня сделать заявку в РЖД, но это будет точно дешевле, чем заказывать чартеры самолетов <…> Можем консолидировано одномоментно привести порядка 1 тысячи человек», — сказал он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что на стройках России не хватает рабочих. Это связано с закрытием границ и невозможностью нанять трудовых мигрантов, которые обычно там работали. В результате дефицит трудовых ресурсов сейчас достиг 1,5-2 миллиона человек. При этом из-за нехватки сотрудников зарплаты поднялись от 50 до 100%.

Отток мигрантов повлиял также и на рост цен на жилье в стране. При этом на это повлияли и другие факторы.