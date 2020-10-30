Мигрантов будут бесплатно лечить от коронавируса в Москве

По данным издания, если коронавирус выявят у человека, который живет в общежитии или хостеле, то его доставят в обсерватор. Если состояние тяжелое, то поместят в стационар. При амбулаторном лечении пациентов фотографируют, чтобы проконтролировать, как они соблюдают изоляцию.

«Для лечебного процесса нет никакой разницы, гражданина какого государства лечить», — обозначили чиновники.