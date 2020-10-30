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    30 октября 2020, 10:40

    Мигрантов будут бесплатно лечить от коронавируса в Москве

    Артур Блянихов

    В столичном Департаменте здравоохранения «Парламентской газете» рассказали, что мигрантов с коронавирусом или подозрением на него будут лечить бесплатно.

    По данным издания, если коронавирус выявят у человека, который живет в общежитии или хостеле, то его доставят в обсерватор. Если состояние тяжелое, то поместят в стационар. При амбулаторном лечении пациентов фотографируют, чтобы проконтролировать, как они соблюдают изоляцию.

    «Для лечебного процесса нет никакой разницы, гражданина какого государства лечить», — обозначили чиновники.