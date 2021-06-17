Мигрантка пригрозила убить невесту жителя Екатеринбурга ради брака и гражданства

В полицию Екатеринбурга обратилась россиянка, которая сообщила, что ей угрожают убийством. Она рассказала, что ее постоянно запугивает мигрантка, которая захотела выйти замуж за ее жениха.

Об этом сообщил E1.ru.

«Эта женщина ведет себя неадекватно. В середине мая она пришла в мою квартиру, вырывала дверь, кричала матом, оскорбляла и обещала убить», — отметила девушка.

Соседи потерпевшей подтвердили, что мигрантка Саида действительно постоянно приходит к ней и устраивает скандалы. Причиной конфликта стал жених екатеринбурженки — Саида считает его своим мужем и верит, что он обязательно к ней вернется. Сам мужчина уверен: за счет брака с ним Саида рассчитывает получить российское гражданство.

Чтобы добиться воссоединения с «мужем», она обещает убить его настоящую невесту. Тюрьма Саиде не страшна — она уверена, что ее защитит друг из полиции.

«Мне все равно, я не боюсь тюрьмы. Если я словлю ее, я убью и сяду. А всех участковых я посылаю, мой друг-полицейский меня защитит», — процитировало издание ее слова.

Жительница Екатеринбурга уже написала на мигрантку несколько заявлений. В полиции рассказали изданию, что Саиду не раз привлекали к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Несколько месяцев назад она родила ребенка — Саида уверяет, что отцом является ее «муж». Правоохранители проверили условия, в которых растет младенец, и не нашли нарушений. Однако пострадавшая от действий женщина уверяет, что Саида не ухаживает за ним, может оставить с посторонними и попрошайничает, чтобы прокормить.