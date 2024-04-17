Общество 17 апреля 2024, 04:06 Мигрантам запретят работать в такси на Камчатке Солодов: мигрантам запретят работать в такси на Камчатке РИА «Новости»

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На Камчатке мигрантам запретят работать в сфере такси. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Солодов.

По его словам, решение вступит в силу в конце весны.

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«К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси», — подчеркнул он.

Эта мера наряду с ужесточением миграционной политики позволит сделать рынок в сфере пассажирских перевозок более безопасным.

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Тридцатилетняя Сэсэг Буинова отправилась на работу на машине Mitsubishi Outlander. Ее поисками занялись волонтеры организации «Лиза Алерт».