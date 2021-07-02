Мигрантам запретят работать в такси и школах Калининградской области

Мигрантам в Калининградской области запретят работать таксистами, водителями автобусов, учителями и пекарями. Такой указ подписал губернатор региона Антон Алиханов, сообщило РИА «Новости».

Иностранцев в Калининградской области запретят привлекать к работе на хлебных заводах и кондитерских фабриках. Мигрантам запретят работать и на производстве детского питания. А еще им нельзя будет перевозить пассажиров в городском и пригородном транспорте.

Под запрет для мигрантов в Калининградской области попадает работа водителями в такси, учителями в школах, воспитателями в детских садах, а также такие виды деятельности, как предоставление временного жилья, трудоустройство и подбор персонала.

Запрет вступит в силу в октябре и будет действовать год.

Ранее в МВД сообщили, что мигрантов обяжут подписывать новый документ при въезде в Россию — так называемое соглашение о лояльности. По задумке, подписывая такое соглашение, мигрант подтверждает свою информированность о правилах пребывания в стране, сообщало Ura.ru.