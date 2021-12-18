Мигрантам запретили развозить тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие запрета на работу мигрантов в такси и общественном транспорте. Иностранцам также запрещено заниматься грузовыми перевозками, написал сайт 72.ru.

Запрет на работу мигрантов в сфере перевозок в Тюменской области продлили на 2022 год. Исключение составляют приезжие из стран, которые могут работать в России без патента.

Постановление вступит в силу 1 января 2022 года. Предприятиям до 1 марта нужно привести численность иностранных работников в соответствие с распоряжением власти.

Впервые такие ограничения ввели в регионе в 2019 году. Под запрет тогда не попали только белорусы, киргизы и казахстанцы, которым в РФ разрешается работать без патента.

Ранее аналогичные ограничения на трудоустройство иностранцев ввели власти Калининградской области. Там мигрантам запретили работать не только таксистами и водителями автобусов, но и учителями в школах, воспитателями в детских садах, а также на производстве детского питания и еще в ряде сфер.