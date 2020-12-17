Мигрантам разрешили остаться в России до июля 2021 года

Согласно документу, до указанной даты «замораживаются» сроки добровольного выезда из России иностранцев, в отношении которых принято решение об административном выдворении из страны. Также разрешено свободно покидать страну зарубежным гражданам, у кого после 14 марта этого года истек срок годности документов, удостоверяющих личность.

Выезд разрешен для тех иностранцев, которые собираются вернуться на родину, не следуя транзитом через территорию других государств.

Послабления на фоне пандемии были приняты президентом России весной этого года для иностранных граждан. Изначально мигрантам и туристам разрешили остаться в России до 15 июня без продления визы и других документов, по которым они въехали в страну, а работодателям нанимать иностранцев без разрешения на работу.

Позже Владимир Путин продлил срок до 15 сентября, затем до 15 декабря.