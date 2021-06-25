Мигрантам позволят оформляться на работу онлайн

Трудовым мигрантам захотели облегчить жизнь и предоставить им возможность оформляться на работу в России удаленно. Минцифры опубликовало соответствующее постановление на сайте проектов нормативных актов.

В документе предложили внести изменения в постановление кабмина, согласно которому с 1 июля 2019 года проводится эксперимент по запуску цифрового профиля. Он позволяет россиянам через личный кабинет на портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в различные организации и получать услуги и сервисы в цифровом виде. В ведомстве предложили предоставить мигрантам пользоваться этим нововведением при устройстве на работу.

«Проект постановления <…> разработан с целью нормативного обеспечения создания цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов, реализуемой для преодоления барьеров в предоставлении свободы перемещения граждан государств — членов Евразийского экономического союза», — рассказали «Интерфаксу» в Минцифры.

По данным министерства, если постановление примут, то мигранты смогут не только оформиться на работу онлайн, но и искать вакансии. Юридические лица смогут с согласия иностранца получить дистанционный доступ к необходимым сведениям о нем при направлении документов для трудоустройства.