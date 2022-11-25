Общество 25 ноября 2022, 16:09 Мигранта осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД за незаконное пребывание в стране. Об этом написали «Невские новости».

В октябре этого года мужчина сел в салон служебного автомобиля ДПС ГИБДД и попытался вручить инспектору пять тысяч рублей, поскольку не имел документов, подтверждающих легальное нахождение в стране.

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Дело мигранта будет рассмотрено в мировом судебном участке Невского района.

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