25 ноября 2022, 16:09
Мигранта осудят за попытку дать взятку инспектору ГИБДД в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД за незаконное пребывание в стране. Об этом написали «Невские новости».
В октябре этого года мужчина сел в салон служебного автомобиля ДПС ГИБДД и попытался вручить инспектору пять тысяч рублей, поскольку не имел документов, подтверждающих легальное нахождение в стране.
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Дело мигранта будет рассмотрено в мировом судебном участке Невского района.
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