Общество 08 февраля 2023, 23:57 Мигранта осудят по обвинению в крупной краже в Петербурге

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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет уроженец одной из стран ближнего зарубежья, которого обвинили в краже электроники. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

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Следствие предполагает, что обвиняемый с августа 2020-го по сентябрь 2021 года проникал через вентиляционные шахты в торговые центры и похищал из магазинов бытовой техники и электроники различные товары. Общая сумма украденного составила свыше 15 миллионов рублей. Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.