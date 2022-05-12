Мигранта осудили за убийство во Владимирской области

Во Владимирской области перед судом предстал 24-летний уроженец Центральной Азии, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в осенью 2021 года. Между обвиняемым и братом его подруги возникла пьяная драка, в ходе которой мужчина забил своего оппонента арматурой, а затем воткнул ему в грудь нож. Пострадавший умер на месте. Подсудимого приговорили к девяти годам колонии строго режима. Также суд обязал его выплатить сестре погибшего один миллион рублей в качестве моральной компенсации.