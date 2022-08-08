Мигранта осудили за надругательство над ребенком на Урале

В Челябинской области перед судом предстал мигрант из Таджикистана, которого обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении мальчика. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

В ноябре прошлого года подсудимый на улице встретил 13-летнего мальчика, который гулял с собакой. 53-летний мужчина силой увел ребенка в безлюдное место и надругался над ним. После того, как мальчик рассказал о произошедшем родителям, педофила задержали. Суд приговорил его к шести годам в колонии строгого режима.