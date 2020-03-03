Мигрант прогулялся по улице Красноярска с раздетыми детьми. После этого их забрали из семьи

Двух детей забрали у мигрантов в Красноярске после того, как мужчина вывел их на улицу раздетыми. Видео этой прогулки появилось в Сети накануне.

Очевидцы сняли 15-секундное видео, как мужчина возвращается домой с прогулки с малолетними детьми: на них нет курток и шапок, хотя сам мужчина одет по-зимнему.

Это видео попало на глаза полицейским. Как сообщила пресс-служба краевого управления МВД, инспекторы по делам несовершеннолетних проверили условия проживания детей. Оказалось, что все очень плохо: на учете в поликлинике они не состояли, одежды у них просто не было, а жили они впроголодь. Помимо девочек двух и шести лет от роду, в семье есть еще один грудной ребенок. После проверки оказалось, что мать детей находится в России нелегально.

Девочек забрали в специальное учреждение, а против их родителей завели административные дела.