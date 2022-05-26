Мигрант из Таджикистана женился на 74-летней пенсионерке и стал владельцем ее квартиры в Москве

Мужчина, приехавший на работу в Москву из Таджикистана, решил жениться на 74-летней бабушке и обогатиться за счет ее столичной квартиры. Об этом написал сайт kp.ru.

Когда бабушка согласилась на брак и подписала все документы, мужчина убедил супругу продать ее трехкомнатную квартиру и купить однокомнатную на соседней улице. Вскоре после брака пенсионерка скончалась, а все имущество перешло к молодому мужу.

После смерти жены мигрант сразу же вызвал медиков и полицию. Он указал адрес, показал свои документы, а также рассказал правоохранителям, что их разница в возрасте составляет 42 года.

«Пожилая женщина лежала обнаженной в комнате на кровати, из одежды на ней были только трусы. Рядом сидел молодой человек, который представился мужем умершей бабушки. Медики осмотрели тело 74-летней Марины Петровны и не выявили на нем следов насильственной смерти. Порядок вещей в квартире также нарушен не был, никаких следов борьбы или волочения не зафиксировано. Предварительно установлено, что бабушка скончалась от острой сердечной недостаточности», — сообщили медики.

Правоохранителям также удалось выяснить, что 32-летний Анзур работает кладовщиком в одном из продуктовых магазинов. В документах, которые он предоставил полиции, написано, что законным наследником имущества умершей является ее молодой муж.