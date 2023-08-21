Общество 21 августа 2023, 11:47 Мифы о трудоустройстве со средним образованием развеяли на Московском урбанфоруме Maxime Agnelli / Unsplash

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Самые популярные мифы о трудоустройстве развеяли на Московском урбанистическом форуме. На мероприятии обсудили нехватку синих воротничков и опровергли мнение, что найти высокооплачиваемую работу можно только с высшим образованием.

Конкуренция за соискателей со средним профессиональным образованием на российском рынке труда по самым массовым отраслям выросла в 10 раз за год. Айтишников и финансистов потеснили токари — эта профессия вошла в топ самых востребованных в стране.

Мы не так давно проводили исследование, опросили 10 тысяч респондентов. 72% из них сказали, что среднее профессиональное образование является престижным. Престижным — значит, дающим возможность успешно найти работу. Роман Губанов директор по продажам сервиса «Авито Работа»

Выпускников средних профессиональных учреждений меньше не становится. Многие из них полагают, что без высшего образования и опыта невозможно найти интересную работу с достойной зарплатой, но это не так.

На площадке Московского урбанфорума в Гостином Дворе обсудили нехватку синих воротничков — так называют линейных работников в том числе промышленной и производственной отраслей. По данным «Авито Работы», количество вакансий для людей со средним профессиональным образованием увеличилось за год во многих сферах. В топ-10 по коэффициенту прироста вошли токари, слесари, монтажники, сварщики, бригадиры, плотники, крановщики, пекари-кондитеры, повара и технологи.

Практически все компании включились в борьбу за таланты: зарплаты повышаются, нужны новые профессионалы. Александра Александрова первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты города Москвы

Исследование показало, что 27% работодателей выбирают сотрудников не по диплому. Кроме того, цифры развеяли миф о низких зарплатах синих воротничков, из-за которого часть людей со средним профобразованием не работает по специальности.

На самом деле работодатели улучшают условия, чтобы привлечь молодых сотрудников. Например, за год прирост зарплат у токарей составил 71%, у наладчиков — 54%.

«Сейчас на соискательском рынке есть запрос на гибкие условия труда. Соответственно, работодатели отвечают на этот запрос», — отметил Роман Губанов.

По данным индекса труда на платформе «Авито Работа», конкуренция за соискателя выросла на 64% за год. Чтобы приумножить показатели, работодателям советуют обучать сотрудников, предлагать им гибкий график и основательно поработать над имиджем компании.