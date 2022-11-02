Мифы и реальность сотовой связи. Эксперт МТС рассказал, может ли оператор снизить качество связи отдельному человеку | 360°

Общество 02 ноября 2022, 17:31 Мифы и реальность сотовой связи. Эксперт МТС рассказал, может ли оператор снизить качество связи отдельному человеку freepik

Читать 360tv в

Операторы регулярно заявляют об улучшениях в работе сотовой связи. Как пример — растущая скорость интернета в Москве и Подмосковье. Однако у пользователей нередко появляются вопросы, некоторые из которых уже успели обрасти мифами. Эксперт МТС в Московском регионе Павел Березин рассказал, могут ли операторы занижать качество сигнала конкретным абонентам и правда ли, что число базовых станций — ключевой фактор качественной связи.

Миф. Количество так называемых вышек гарантирует качество соединения

Реальность. Число базовых станций действительно влияет на стабильность сигнала. Но и это еще не все. Важно, чтобы они находились на нужных местах. Здесь учитывается и плотность населения, и застройка, и рельеф местности. Эти параметры рассчитываются на основе данных, которые помогают точно определить наиболее выгодное место для нового оборудования.

Реклама

За последние два года количество базовых станций в сети МТС в Московском регионе выросло примерно на треть. При этом 63% нового оборудования установили в малых населенных пунктах, в том числе в коттеджных поселках.

Реклама

Pxhere

Миф. Мобильные операторы меняют уровень сигнала для конкретных абонентов

Реальность. Операторы строят и развивают для всех. Они заинтересованы в том, чтобы связью были довольны все, а не отдельные пользователи. Ежегодно абоненты скачивают в среднем на 20% больше данных по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы не только устанавливаем новое оборудование, но и обновляем программное обеспечение и объединяем частотные диапазоны на действующих базовых станциях.

Сеть оптимизируют все операторы, но обычно объединяют три-четыре диапазона внутри базовой станции. Тем временем нам удалось объединить все пять задействованных. Благодаря этому сигнал остается стабильным, а скорость не снижается даже при скачивании самых «тяжелых» файлов.

Делается это для всех. Сегодня в Московском регионе более 96% работающих в сети МТС аппаратов — смартфоны с поддержкой 4G, поэтому высокие скорости передачи данных доступны многим.

Миф. Модель смартфона не влияет на качество связ и

Реальность. Владельцы устаревших телефонов могут столкнуться с некоторыми сложностями. А вот современные смартфоны со специальными радиомодулями, которые адаптируют устройство под параметры операторов, работают лучше.

Разница между старыми и новыми моделями ощутима. Результаты спид-тестов в одном и том же месте Москвы на iPhone 8 Plus 2017 года показывал среднюю скорость около 80 Мбит/с, а на iPhone 13 Pro Max 2021 года там же — в два раза больше, 158 Мбит/с. Тест проводился в одном из ЖК в Москве.

РИА "Новости"

Миф. На сигнал влияют внешние силы

Реальность. Действительно, внешние факторы зачастую становятся препятствием для радиосигнала. Такие проблемы обычно встречаются в помещениях без окон, высотках, новых жилых комплексах и подвалах. Но справиться с этим возможно — с помощью технологии VoWiFi (Голос по WiFi). Любой Wi-Fi-роутер можно использовать как базовую станцию.

Гаджет нужно подключить к сети Wi-Fi, а в настройках активировать функцию VoWiFi. Так вы сможете принимать и совершать звонки, даже когда сигнала от сотовой сети нет. Платить ничего дополнительно не нужно, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу.

Операторы работают над сохранением и повышением работоспособности своей сети постоянно и непрерывно. МТС с 2020 года проводит самую крупную за все время существования модернизацию сети в Московском регионе. За два года число базовых станций выросло более чем на треть, оборудование и ПО заменили на большей части сети.

Это позволило увеличить во всем регионе пропускную способность, стабильность соединения и достичь средней скорости интернета до 60 Мбит/с. Позитивные изменения подтверждают независимые аналитики — например, «Телеком Дейли» и DMTel.