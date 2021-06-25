МИД заявил об отсутствии динамики по обмену заключенными между Россией и США

Вопрос об обмене заключенными между Россией и США продолжает стоять на месте, в нем нет подвижек. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, эта тема по-прежнему не получила никакой динамики, сообщил ТАСС.

«Движения нет. <...> Мы стоим строго на тех позициях, о которых говорили много раз», — сказал он.

В марте прошлого года глава МИД РФ России Сергей Лавров направил устное послание в адрес занимавшего тогда пост главы Госдепа Майка Помпео. Российский министр призвал освободить российских заключенных в США по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса в Штатах. После этого МИД неоднократно поднимал этот вопрос, но ответа так и не последовало, сообщала газета «Известия».

В вопросе обмена заключенными между двумя странами речь идет, в частности, о Константине Ярошенко, Викторе Буте и Поле Уилане. Ярошенко был осужден в США в 2011 году. Его приговорили к 20 годам тюрьмы. Россиянина обвинили в том, что он по сговору собирался доставить в Штаты крупную партию наркотиков. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме в штате Коннектикут.

Виктор Бут был осужден в США в 2012 году. Суд отправил его в тюрьму на 25 лет за намерение незаконно осуществить торговлю оружием. Помимо этого, его обвинили в поддержке терроризма.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Уилан приехал в российскую столицу под предлогом посещения свадьбы бывшего сослуживца.