Общество 20 января 2023, 11:43 МИД заявил о сотрудничестве англосаксов с ИГ в Афганистане Кабулов: англосаксы скрытно спонсируют ИГ в Афганистане РИА «Новости»

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У России есть данные, что США тайно спонсируют запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство»* в Афганистане. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ в этой стране, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кабулова, Соединенные Штаты также пытаются устанавливать связи с противниками властей Афганистана.

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«Но хуже является то, что кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане англосаксы скрытно спонсируют игиловцев*», — заметил он.

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Кабулов обратил внимание, что террористы этой группировки заинтересованы в нарушении стабильности партнеров РФ в Центральной Азии, соседних с Афганистаном странах, и в самой России.

О фактах сотрудничества иностранного контингента с ИГ* на территории республики, спецпредставитель президента РФ также сообщал летом 2021 года. Он обратил внимание, что российская сторона получала конкретную информацию об этом.

В 2018 году Александр Мантыцкий, занимавший в то время пост посла России в Кабуле, сообщал РИА «Новости», что над территорией Афганистана замечали неопознанные вертолеты, которые перевозили боевиков и террористов ИГ*, снабжали их боеприпасами и предоставляли продукты.

Он отметил, что вопрос об этих воздушных судах адресовали западным партнерам, которые контролировали воздушное пространство этой страны.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.