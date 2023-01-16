Общество 16 января 2023, 08:29 МИД заявил о попытках агрессивных действий против российских дипломатов на Западе Замглавы МИД Иванов: на Западе против дипломатов РФ фиксируют попытки агрессивных действий РИА «Новости»

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Российская сторона зафиксировала в ряде западных стран случаи агрессии против посольств РФ и дипломатов. О набирающей обороты русофобии заявил в интервью ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов.

Замминистра подчеркнул, что многие страны, которые представляют так называемый коллективный Запад, нарушают нормы международного права. Это выражается в провокациях и насильственных действиях в отношении российских учреждений.

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«Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью», — привел пример Иванов.

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Помимо этого, по его словам, неизвестные злоумышленники разбивали окна в школах, жилых домах и служебных помещениях. Были и случаи прямой агрессии против российских дипломатов и их родственников.

«[Имелись] попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям», — пояснил он.

Замглавы МИД обратил внимание, что Генпрокуратура России уже возбудила уголовные дела по некоторым фактам нарушений.