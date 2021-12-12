МИД заявил о переброске Западом на Украину оружия и боевиков

Украина продолжает получать от Запада оружие и боевиков. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, западные страны накачивают Украину вооружениями. Речь идет о прямых поставках и контрактах на будущее, написало РИА «Новости».

«Причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — пояснила спикер МИД в эфире телеканала «Крым 24».

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты с 2014 года выделили для поддержки ВС Украины свыше 2,5 миллиарда долларов. В Пентагоне уточняли, что Украина должна была получить последнюю партию из поставок стрелкового оружия и боеприпасов на 60 миллионов долларов, утвержденную президентом США Джо Байденом.

Проект оборонного бюджета США на 2022 год предусматривает выделение 300 миллионов долларов для военной помощи Украине. Помимо этого, в начале декабря Совет Евросоюза выделил украинским ВВС 31 миллион евро.