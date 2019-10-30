МИД заявил о новом обмене задержанными с Украиной

«Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты», — заявил представитель российского министерства.

Киев и Москва продолжат работу по обмену задержанными Подробнее

Он пояснил, что в настоящее время главным остается вопрос «нормандского саммита». Кроме того, вопрос обмена задержанными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса ведут участники Трехсторонней контактной группы. Руденко пояснил, что это два разных процесса по обмену, но по обоим из них работа продолжается.

Назвать примерную дату передачи удерживаемых лиц между Москвой и Киевом он не смог. По его словам, пока никакие сроки не определены, но работа в этом направлении продолжается.

В начале октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайков заявил, что в новый обмен задержанными лицами войдут три группы. Однако он пояснил, что ни количество людей, ни дат он назвать не может. По его словам, этот процесс намного сложнее, чем первый, который прошел 7 сентября.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 октября сказала, что ей ничего не известно о сроках второго этапа обмена задержанными между Москвой и Киевом. При этом она подчеркнула, что внимательно следит за судьбой 36 российских граждан, которые находятся в заключении на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве и Киеву предстоит сделать еще очень много, чтобы передать друг другу задержанных лиц. Он пояснил, что конечной целью должен стать обмен по формуле «всех на всех». Однако для этого должна быть готовность обеих сторон. Работа над этим вопросом ведется до сих пор.