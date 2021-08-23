МИД заявил, что у России нет цели быстро создать альтернативную SWIFT систему

Приблизительных сроков завершения в России работ над созданием системы, альтернативной SWIFT, нет. Пока у страны нет цели сделать это как можно скорее. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

Он также отметил, что угрозы отключения России от системы пока нет. Биричевский ранее рассказывал, что в стране начали работу по созданию аналога SWIFT. Лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла в конце июня заявила, что отключение России от международной платежной системы SWIFT нанесет ущерб экономике Европы. По его словам, в РФ уже разработана своя система передачи финансовых сообщений. В апреле с призывом отключить Россию от SWIFT выступила крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН).