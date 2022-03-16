facebook_pixel
    16 марта 2022, 10:31

    МИД заявил, что спецоперация России на Украине достигнет своих целей

    Глава департамента МИД Пилипсон: спецоперация России на Украине достигнет целей

    Ольга Назаркина

    Россия достигнет своих целей в рамках спецоперации на Украине, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон. Он подчеркнул, что расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с РФ в итоге придется Европе.

    МИД заявил, что спецоперация России на Украине достигнет своих целей

    Пилипсон подчеркнул, что Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность найти решение, написало РИА «Новости».

    Отдельно он обратил внимание на то, что ряд западных стран отправляют на Украину наемников и поставляют этой стране оружие. По его мнению, такие действия только раскачивают ситуацию и способствуют эскалации.

    Пилипсон добавил, что недружественные действия в адрес России со стороны Европы могут иметь разрушительные последствия.

    «Недружественные действия, явно подсказанные извне, неизбежно ведут к дальнейшему усилению конфронтации, чреваты разрушительными последствиями для наших двусторонних отношений. <…> Это точно не наш выбор», — сказал он.

    Сегодня стало известно, что ПАСЕ проголосовала за то, чтобы комитет министров Совета Европы исключил из него Россию. Накануне РФ приняла решение о выходе самостоятельно.