Россия достигнет своих целей в рамках спецоперации на Украине, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон. Он подчеркнул, что расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с РФ в итоге придется Европе.

Пилипсон подчеркнул, что Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность найти решение, написало РИА «Новости».

Отдельно он обратил внимание на то, что ряд западных стран отправляют на Украину наемников и поставляют этой стране оружие. По его мнению, такие действия только раскачивают ситуацию и способствуют эскалации.

Пилипсон добавил, что недружественные действия в адрес России со стороны Европы могут иметь разрушительные последствия.

«Недружественные действия, явно подсказанные извне, неизбежно ведут к дальнейшему усилению конфронтации, чреваты разрушительными последствиями для наших двусторонних отношений. <…> Это точно не наш выбор», — сказал он.

Сегодня стало известно, что ПАСЕ проголосовала за то, чтобы комитет министров Совета Европы исключил из него Россию. Накануне РФ приняла решение о выходе самостоятельно.