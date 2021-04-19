МИД зафиксировал рост кибератак на свой сайт

В последнее время количество кибератак на сайт Министерства иностранных дел РФ увеличилось. Для этого используются в том числе подсети американских компаний. Об это сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информационные ресурсы МИД РФ постоянно находятся в фокусе внимания киберпреступников, использующих для своих акций подсети европейских, американских и азиатских хостинг-компаний. В последнее время отмечается рост количества инцидентов», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Однако в ведомстве подчеркнули, что все атаки успешно отражаются с помощью имеющихся в МИД России средств информационной безопасности. Поэтому они не оказывают деструктивного воздействия на целостность официальных сайтов министерства и его представительств за рубежом.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против России. Президент Джо Байден подписал указ о новых ограничениях. В частности Минфин США официально запретил всем американским финансовым учреждениям покупать российские ценные бумаги Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния, выпущенные после 14 июня 2021 года.