Общество 19 марта 2024, 19:53 МИД выразил демарш советнику-посланнику посольства Британии в России МИД России: советнику-посланнику посольства Британии выразили демарш Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press

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Советнику-посланнику посольства Великобритании в России Тому Додду объявили демарш из-за того, что британские дипучреждения попытались оказать влияние на выборы президента РФ. Об сообщил сайт МИД.

Представители министерства указали Тому Додду на неприемлемые агитплакаты британских диппредставительств во время выборов президента России. Дипломаты пояснили, что эти публикации направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях.

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В ведомстве назвали такую деятельность вмешательством во внутренние дела страны, а также давлением на независимую избирательную систему и способом повлиять на результаты выборов.

В министерстве подчеркнули, что эти действия нарушают принципы дипломатического общения и не согласуются со статусом посольства Соединенного Королевства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал «обиженным» лидерам Европы извиниться перед Владимиром Путиным. Он посоветовал встать в очередь в приемную к российскому президенту и рассказать о всех своих грехах.