МИД Украины призвал принять закон о Донбассе без изменений Конституции
«Идея особого статуса, которая прописана в действующем законе — это был компромисс, который позволил нам прекратить войну с самого начала в 2015 году. Теперь мы должны двигаться дальше», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.
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Рада проголосовала за закон еще в 2014 году, но в действие так и не вступил. Предложение об особом статусе Донбасса до сих пор остается в украинском обществе дискуссионным. Кроме прочего, за прошедшие пять лет звучали идеи об изменении Основного закона Украины, в частности, внести в Конституцию положения, придающие Донбассу особый статус в составе Украины.
Комментируя предложение об изменении украинской Конституции, глава МИД подчеркнул что местные выборы должны проводиться только на основании украинского законодательства. Изменения в Основной закон могут касаться только децентрализации. То есть никаких «особых статусов» в Конституции прописано не будет.