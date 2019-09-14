МИД Украины призвал принять закон о Донбассе без изменений Конституции

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве призвал принять закон о статусе Донбасса. Отдельно глава МИД подчеркнул, что никакого особого статуса Донбасса в Конституции прописано не будет.

«Идея особого статуса, которая прописана в действующем законе — это был компромисс, который позволил нам прекратить войну с самого начала в 2015 году. Теперь мы должны двигаться дальше», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Рада проголосовала за закон еще в 2014 году, но в действие так и не вступил. Предложение об особом статусе Донбасса до сих пор остается в украинском обществе дискуссионным. Кроме прочего, за прошедшие пять лет звучали идеи об изменении Основного закона Украины, в частности, внести в Конституцию положения, придающие Донбассу особый статус в составе Украины.

Комментируя предложение об изменении украинской Конституции, глава МИД подчеркнул что местные выборы должны проводиться только на основании украинского законодательства. Изменения в Основной закон могут касаться только децентрализации. То есть никаких «особых статусов» в Конституции прописано не будет.