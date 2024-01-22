Общество 22 января 2024, 19:02 МИД указал на необходимость переосмысления принципов консульского учета РИА «Новости»

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Консульский учет российских граждан следует адаптировать к потребностям современного социально-экономического и демографического развития страны. Об этом заявили в пресс-службе консульского департамента МИД.

Консульский учет сейчас — фиксирование информации по желанию самих граждан, которые планируют поддерживать связь с загранучреждением, напомнили в ведомстве.

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По словам дипломатов, консульский учет создавался как необходимый инструмент для обеспечения прав, интересов и безопасности граждан. В консульстве также отметили, что назрела очевидная необходимость переосмысления этого процесса.

«Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы», — указали в консульстве.

Ранее МВД и ФСБ поручили подготовить идеи по усилению ответственности для иностранцев за нарушение российского законодательства. Ведомства представят отчет к марту 2024 года, сообщил RT.