МИД России завил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против нашей страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — заявил Биричевский.

Он отметил, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН. Поэтому нельзя назвать санкциями меры отдельных стран. Чаще всего отключить Россию от системы грозится Америка.

Несмотря на то, что отключить страну от SWIFT не так просто, в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. К ней уже подключили 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

SWIFT — межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.