МИД России заявил о западном влиянии на белорусскую оппозицию

Министр иностранный дел России Сергей Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада. Об этом он сообщил во время встречи со Стивеном Биганом — заместителем главы Госдепа США.

Лавров не исключает влияние Запада на оппозицию Белоруссии, об этом сообщает сайт Министерства иностранный дел РФ. Также во время встречи дипломат призвал Бигана обратить внимание на предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы в Белоруссии. Также Лавров призвал Бигана поддержать улучшение обстановки в Белоруссии. Там зародилась тенденция к мирным митингам.

«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется <…>», — заявил Лавров.

Кроме этого, министр иностранных дел поговорил о встрече Тихановской с Биганом. Заместитель главы Госдепа США отметил, что встреча была полезной, и США допускает возможность вступления в диалог Координационного совета с руководством Белоруссии.

Сергей Лавров также выразил надежду, что Стивен Биган серьезно воспринял выраженные им предостережения .