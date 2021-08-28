МИД России заявил о позитивных сигналах со стороны талибов*

Талибы* не собираются экспортировать свою идеологию на другие страны, которые соседствуют с Афганистаном. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев live» выразил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Я думаю, что так вопрос не стоит, я думаю, что талибы этим заниматься не будут», — сказал Кабулов, отвечая на вопрос о возможности попыток экспортировать идеологию на соседние страны.

По его словам, окончательные выводы по поводу талибов* пока еще делать рано. Однако Кабулов отметил, что есть уже некоторые положительные сигналы. В том числе, процесс формирования нового руководства Афганистана. По словам Кабулова, затянутость этого процесса говорит о том, что к выбору руководителей там походят со всей ответственностью.

В Госдепе США говорили о том, что Штаты обсуждают со своими партнерами возможность признания «Талибана*». Там тоже отмечали позитивные сигналы от движения, но добавили, что о признании их законного статуса говорить пока слишком рано.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России