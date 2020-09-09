МИД России заявил немецкому послу решительный протест из-за ситуации с Навальным
По данным ведомства, со стороны Германии прозвучали голословные обвинения и ультиматумы, также были попытки дискредитации России на международной арене за счет непонятной ситуации с Алексеем Навальным. Информация появилась на сайте МИД России.
При этом в МИД напомнили, что данные исследований состояния Навального от немецкой клиники так и не получены.
«Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 г. со всеми медицинскими данными, <…>», — говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства также добавила, что отказ Германии в предоставлении всех документов будет расцениваться жестко. А именно «как грубая враждебная провокация против России». В результате чего отношения между Германией и Россией могут ухудшиться.
Алексею Навальному стало резко плохо в самолете 20 августа. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, где местным врачам удалось спасти жизнь политику. Позже по настоянию родственников Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». Несколько дней назад Навального вывели из искусственной комы.