МИД России указал на иллюзии Украины по поводу военного конфликта в Донбассе

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Киев себя обманывает, желая решить конфликт в Донбассе военным путем. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о сложной обстановке на линии соприкосновения.

Украина, по мнению Захаровой, стягивает силы и средства к линии соприкосновения.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», — процитировало РИА «Новости» ее слова.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе начала ухудшаться в феврале этого года. В конце марта Украина заявила о четверых погибших военных при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о провокациях со стороны Киева и об обнаруженной украинской военной технике в населенных пунктах.

В четверг, 8 апреля, на передовую в Донбасс приехал в роли Верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский, чтобы разобраться в обострении конфликта.