МИД России рассказал о темпах реализации проекта газопровода через Монголию в Китай | 360°

Общество 07 сентября 2022, 04:24 Поделиться Telegram

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Viber МИД России рассказал о темпах реализации проекта газопровода через Монголию в Китай МИД России: реализация проекта газопровода «Союз Восток» идет в неплохом темпе РИА «Новости»

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Реализация проекта газопровода «Союз Восток» идет в неплохом темпе, заявил РИА «Новости» директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. Трубопровод направит российский газ через территорию Монголии в Китай.

Зиновьев сообщил, что схема прокладки газопровода по территории Монголии уже согласована. Выполнены «расчеты инвестиционных и эксплуатационных затрат».

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«Российская компания в рамках созданных с правительством Монголии и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) рабочих групп ведет работу по согласованию с китайской стороной условий поставок газа. В целом можно отметить неплохой темп продвижения проекта», — сообщил Зиновьев.

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Оплата за поставки по «Силе Сибири» между «Газпромом» и CNPC переводится в рублях и юанях. Формат расчетов между российской и китайской компаниями стал известен во вторник, 6 сентября. Подобный формат оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение

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