Общество 17 декабря 2022, 04:50 МИД России рассказал о планах по возобновлению прямого авиасообщения с Кипром МИД России: возобновление прямого авиасообщения с Кипром не стоит на повестке дня Pixabay

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Вопрос о возобновлении прямых авиарейсов с Кипром не стоит на повестке дня, заявил ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Европейское небо по-прежнему закрыто от российских самолетов.

«В настоящее время возобновление прямых авиарейсов с Республикой Кипр не стоит на повестке дня с учетом введенных Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для наших самолетов», — сообщил Пилипсон.

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Кипр соблюдает все ограничения, установленные Евросоюзом, подчеркнул директор департамента. При этом власти островного государства не раз заявляли, что казна страны несет убытки из-за отсутствия туристов из России.

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С 1 декабря виза на Кипр стала платной. Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составил 80 евро, для детей — 40 евро.

В начале декабря турагенты из Санкт-Петербурга сообщили о массовых отказах в оформлении виз на Кипр. Генконсульство в качестве причины указывает, что не представляется возможным убедиться в намерении туриста покинуть территорию Республики Кипр в течение срока действия визы, отметил «Царьград».