МИД России обвинил американского шпиона Уилана в притворстве

По мнению российских дипломатов, США развернули кампанию по дезинформации. Задержанный с поличным Уилан, гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии одновременно, содержится в следственном изоляторе, где его не только регулярно осматривают медики, но еще и навещают дипломаты тех стран, гражданином которых он оказался.

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«В нашу страну Уилан въехал по паспорту гражданина США с туристической визой. Он был задержан в Москве 29 декабря 2018 года с поличным при осуществлении разведывательной операции. Факт его шпионской деятельности полностью задокументирован», — напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Следствие в отношении зарубежного гостя завершено. Обвинение в его окончательной редакции предъявлено еще 30 августа. Начиная с 4 сентября иностранец знакомится с материалами уголовного дела. Как только знакомство с материалами закончится, состоится суд: это взаимосвязанные процессы, напомнили в МИД.

«Жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились. Квалифицированную лечебную помощь обвиняемый получает не только от врачей следственного изолятора, но и от специалистов городских медицинских учреждений», — подчеркнули российские дипломаты.

Как добавили в МИД России, здоровью Уилана ничто не угрожает. Симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки, заметили в МИД.