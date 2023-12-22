Общество 22 декабря 2023, 06:49 МИД России не поддержал высказывание Прилепина о присоединении Узбекистана Пресс-секретарь Захарова: слова Прилепина об Узбекистане не отражали позицию РФ РИА «Новости»

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Предложение писателя Захара Прилепина присоединить к России Узбекистан не отражало позицию страны. Это его личное мнение, заявила представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте министерства.

«Совершенно очевидно, что высказывания Захара Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — заявила она.

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Мария Захарова подтвердила, что союзнические отношения России с Узбекистаном переживают подъем. По ее словам, они основываются на взаимном уважении суверенитета, равноправия, добрососедства и невмешательства.

Представитель МИД заявила, что привлечение трудовых мигрантов отвечает интересам страны. Для того, чтобы упорядочить этот процесс и сделать его более взаимовыгодным, российская сторона начала работу над комплексом организационных, информационных и нормативных мер.

Захар Прилепин на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» предложил присоединить к России территории бывшего СССР, откуда приехало много мигрантов, и обучить их жителей русскому языку еще на родине. Он привел в качестве примера Узбекистан. Из-за этого высказывания посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД республики.