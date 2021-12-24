МИД России назвал условия для транзита газа через Украину

Россия готова вступить в переговоры с Украиной о продлении транзита газа через ее территорию, но для этого нужно понимание, кто, как и в каких объемах будет закупать топливо. Об этом сказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью для РИА «Новости».

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — объяснил он.

Полищук отметил, что Украина подняла вопрос о транзите газа исключительно в политических целях, потому что контракт с ней заключен до декабря 2024 года, когда для России вопрос продажи газа западным странам и членам ЕС носит только коммерческий характер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он хочет продлить контракт на транспортировку российского газа и после 2024 года. Президент России Владимир Путин не возражал этому желанию в случае создания всех необходимых условий и даже говорил об увеличении объемов поставок. Тем не менее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон предположил, что Россия может перестать транспортировать газ через Украину.