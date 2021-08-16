МИД РФ заявил о плане Б по ситуации в Афганистане

Быстрый захват движением «Талибан»* власти в Афганистане был довольно неожиданным для России. Однако несмотря на это, российские дипломаты заранее установили контакты с лидерами талибов* и получили гарантии безопасности посольства РФ в Кабуле от его высших руководителей. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«У нас план Б всегда есть и в голове и в сердце. Но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону. Мы сейчас работаем по плану А, если брать вашу терминологию», — ответил Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на вопрос о том, есть ли у МИД РФ запасной вариант действий на случай неожиданного развития событий.

Дипломат объяснил, что для России стали неожиданными новости о том, что талибы* захватили Кабул. По словам Кабулова, РФ была слишком оптимистично настроена относительно сил афганской армии, которую подготавливали американцы.

При этом диппредставитель отметил принципиальную разницу между уходом войск СССР из Афганистана и сегодняшними событиями. Ведь в конце 1980-х правительство Афганистана продержалось еще три года после выхода советских военных из этой страны.

Талибы* полностью захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день выехал из страны. Он объяснил свои действия тем, чтобы хочет предотвратить кровопролитие.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.