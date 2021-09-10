МИД РФ вызвал японского консула после неуместных высказываний в Сети

Внешнеполитическое ведомство России вызвало генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно из-за неуместного поста в Instagram. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

В минувшую пятницу в Южно-Сахалинске состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине окончания Второй мировой войны. В этот день один из-подчиненных Куно опубликовал в Instagram пост, в котором подверг сомнению суверенитет России над Курильскими островами. Российский МИД обратил внимание на неуместность подобных высказываний и призвал японского консула принять соответствующие меры.