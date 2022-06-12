МИД РФ в День России напомнил о провальных попытках Запада расширяться на восток

МИД РФ опубликовал поздравительную открытку ко Дню России. Изображение появилось в Telegram-канале министерства.

На картинке изображены несколько шлемов, которые использовали армии стран-противников в разные эпохи. Первый шлем, вероятно, символизирует Ливонский орден времен Ледового побоища.

За ним идет шлем польских интервентов времен Смуты XVII века, потом наполеоновская шляпа и каска солдата Вермахта. За ним следует пустой квадрат.

«Мы вежливо просили их не расширяться на Восток», — говорится в подписи на открытке.

Сегодня отмечается День России, в 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете страны. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. В июне 1992 года этот день стал праздничным. Официальное название «День России» за ним закрепили только в 2002 году.