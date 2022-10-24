Украину призвали прекратить провокации по подготовке «грязной бомбы» | 360°

Общество 24 октября 2022, 19:14 Украину призвали прекратить провокации по подготовке «грязной бомбы» Представитель МИД РФ Захарова призвала Украину остановить провокации по «грязной бомбе» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Россия потребовала от украинских властей и их западных союзников прекратить подталкивать мир к ядерной катастрофе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова резко высказалась относительно планов Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Данные о подготовке провокации с использованием взрывного устройства, начиненного радиоактивными веществами, вызывают самую серьезную обеспокоенность, это угрожает жизням ни в чем не повинных людей.

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«Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет. Опасно доводить дело до эскалации», — подчеркнула Захарова.

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Представитель МИД предупредила, что Западу не следует измерять ширину красной линии, а лучше проявить чувство ответственности и «одернуть своих подопечных».

Захарова напомнила, что подрыв «грязной бомбы» планируется замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского уличили в контактах с британцами по получению технологий ядерного оружия.