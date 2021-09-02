МИД РФ призвал наложить эмбарго на поставки оружия на Украину

Мировое сообщество должно признать тот факт, что на Украине идет гражданская война, и наложить эмбарго на поставки оружия в эту страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, активный вооруженный конфликт, который происходит на Украине, является непреодолимой проблемой уже не для первого президента, сообщило РИА «Новости».

«Спрос на прекращение конфликта огромный в обществе», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что на фоне этого США и другие страны — члены НАТО поддерживают агрессивный, милитаристский настрой в Киеве.

«Это вызывает беспокойство и непосредственно, самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и вдет к эскалации боевых действий», — добавила представитель МИД.

На фоне этого, по ее мнению, международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну.

США предоставляют Украине помощь в модернизации армии, производят поставки оружия, предоставляют специалистов, которые обучают украинских военнослужащих. В прошлом году Штаты выделили Украине 300 миллионов долларов на эти цели. В марте этого года США анонсировали предоставление Киеву очередного пакета военной помощи — 125 миллионов долларов.