МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

В России с 26 августа приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия на 10 лет. Оформление заграничных паспортов, действующих пять лет, продолжат.

Об изменениях сообщили в МИД РФ. Информация появилась на консультационном портале ведомства.

«Временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке», — сказано в публикации.

Загранпаспорт на пять лет можно будет получить при первичном обращении, взамен действующего, использованного, утраченного или испорченного.

Украина в конце июня ввела визовый режим для граждан России. Соседняя страна последние восемь лет планомерно ужесточала условия въезда для россиян.

Ограничения в 2014 году коснулись мужчин с крымской пропиской. На следующий год граждан РФ стали пускать на Украину только по загранпаспорту, а с 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, обратный билет, приглашение, туристический ваучер, подтверждение достаточности денежных средств.