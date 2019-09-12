МИД РФ предупредил о риске ядерной войны

Стратегическая стабильность в мире пошатнулась. Есть риск развязывания ядерной войны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. В нестабильности дипломат обвинил западных партнеров.

«Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год», — отметил Рябков в ходе презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ): «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности» в Москве. Его слова привело РИА «Новости».

По словам дипломата, действия коллективного Запада становятся более эмоциональными. А временами весьма агрессивными.

Рябков отметил, что западные партнеры с трудом идут на контакт, с ними тяжело вести переговоры. Они блокируют работу «диалоговых каналов» и продолжают расшатывать «архитектуру контроля над вооружениями».

Военный эксперт Дмитрий Родионов ранее заявил, что США готовы ударить по Договору о космосе. Вашингтон, по его словам, крушит прежние системы международной безопасности.

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Председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд между тем выступил на неправительственном совете по международным отношениям. Он заявил, что Россия, КНДР, Китай и Иран входят в число противников Вашингтона. Американский генерал заявил, что из-за существования этих стран существует угроза для коммерческих и военных интересов США, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним.