МИД РФ предложил привитым иностранцам получить QR-код

Находящиеся в России иностранцы, привитые от коронавируса, могут получить QR-код. О такой возможности на прошлой неделе уведомил МИД, рассказал РИА «Новости» посол Словении в РФ Бранко Раковец.

Российский МИД на минувшей неделе уведомил словенское посольство о том, что его привитые сотрудники могут получить QR-код. Раковец отметил, что сотрудники дипмиссии приняли это к сведению. Каждый из них может сам решить, подавать ли ему заявку.

Многие сотрудники посольства Словении уже привились от коронавируса, но есть и те, кто пока не вакцинировался. Раковец объяснил, что у них действует принцип «переболел — не переболел». Те, у кого есть антитела, не прививаются. А остальные уже сделали прививку.

«Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации», — признался посол.

Иностранцы, работающие в России, могут привиться от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». На прошлой неделе столичный оперштаб по борьбе с ковидом сообщил, что в Москве вакцинацию уже прошли 68 тысяч иностранцев.