МИД РФ пообещал помочь донору и реципиенту в организации встречи

По данным издания, несколько лет назад у жительницы Нижнего Новгорода выявили злокачественное заболевание крови. Подходящий донор нашелся в Германии. 22-летний мужчина согласился безвозмездно поделиться своими стволовыми клетками с незнакомой женщиной. Все закончилось хорошо, но потом возникла одна трудность.

После двух лет со дня трансплантации костного мозга реципиент и донор при желании могут встретиться и получить личные данные друг друга. РДКМ решил помочь в организации встречи немца с россиянкой, но столкнулся с проблемой.

Сейчас донор путешествует по Австралии. Он обратился в российское посольство за визой, но ему объяснили, что необходимо, чтобы виза Австралии у него была действительна еще не менее 90 дней. Она у него заканчивается, а билет в Москву уже куплен.

РДКМ обратился в консульство РФ в Берлине, но там тоже не смогли ничем помочь, отправив их к московскому начальству. Лобачева написала в Facebok о возникшей проблеме. На ее пост оперативно отреагировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«В итоге нам посоветовали написать подробное письмо послу Российской Федерации в Австралии (и копию письма направить генеральному консулу России в Сиднее) с просьбой в виде исключения разрешить Себастьяну (донор — прим.ред.) выдать визу», — рассказала Лобачева.

Она поблагодарила МИД за оперативную реакцию и выразила надежду, что ситуация решится благоприятно.