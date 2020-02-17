    17 февраля 2020, 17:59

    МИД РФ пообещал помочь донору и реципиенту в организации встречи

    Артур Блянихов

    Руководитель службы рекрутинга РДКМ (Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова) Евгения Лобачева рассказала, как Facebook помог найти помощь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Подробностями поделился «Ридус».

    По данным издания, несколько лет назад у жительницы Нижнего Новгорода выявили злокачественное заболевание крови. Подходящий донор нашелся в Германии. 22-летний мужчина согласился безвозмездно поделиться своими стволовыми клетками с незнакомой женщиной. Все закончилось хорошо, но потом возникла одна трудность.

    После двух лет со дня трансплантации костного мозга реципиент и донор при желании могут встретиться и получить личные данные друг друга. РДКМ решил помочь в организации встречи немца с россиянкой, но столкнулся с проблемой.

    Сейчас донор путешествует по Австралии. Он обратился в российское посольство за визой, но ему объяснили, что необходимо, чтобы виза Австралии у него была действительна еще не менее 90 дней. Она у него заканчивается, а билет в Москву уже куплен.

    РДКМ обратился в консульство РФ в Берлине, но там тоже не смогли ничем помочь, отправив их к московскому начальству. Лобачева написала в Facebok о возникшей проблеме. На ее пост оперативно отреагировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

    «В итоге нам посоветовали написать подробное письмо послу Российской Федерации в Австралии (и копию письма направить генеральному консулу России в Сиднее) с просьбой в виде исключения разрешить Себастьяну (донор — прим.ред.) выдать визу», — рассказала Лобачева.

    Она поблагодарила МИД за оперативную реакцию и выразила надежду, что ситуация решится благоприятно.