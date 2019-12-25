МИД РФ оценил слова Путина о польском после в нацисткой Германии

«Мы об этом говорили, когда у нас еще регулярно были контакты на уровне глав министерств иностранных дел. Но, увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве», — цитирует дипломата газета «Взгляд».

По данным издания, ранее российский президент Владимир Путин назвал польского посла в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». В конце 30-х он поддержал идею Адольфа Гитлера выслать в Африку польских евреев на «вымирание и уничтожение».